Kodukirja lugejad kiidavad septembri ajakirja: „Vau, milline värvide möll!“ 

Olen Peeter Reieri kohvikute austaja. Tallinna vanalinnas on väga mõnus ühe sellise õues istuda, tõesti nagu Lõuna-­Euroopas! Kord sattusin seal isegi šansooni­kontserdile. Tartus käies istun Werneris või ikka Pierre’i kohvikus. Vahel mõtlengi juba, et miks küll uusi paiku ei proovi, aga need nimetatud on saanud kindlaks klassikaks.