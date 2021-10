Nipid, et luua koju funktsionaalne ja hästi toimiv garderoobisüsteem 

Visualiseeri ja joonista kavand

Pane paberile kirja erinevad ideekavandid, milline võiks panipaiga hoiustamissüsteem välja hakata nägema. Eriti mugav on selleks kasutada mõnda 3D-ruumiplaneerimise programmi. Kui tegemist on eraldiseisva garderoobitoaga, on 3D-joonisest visualiseerimisel eriti palju kasu. Tänu joonisele saad kõige paremini aru, kuidas miski ruumis paiknema hakkab ja kas mahud sinna ka mugavalt toimetama. Kindlasti pööra tähelepanu ka sellele, kas sahtlid saavad segamatult lahti käia.

Näiteks Ikeal on olemas oma planeerija, kus saad kaupluses müüdavatest toodetest sobiva garderoobisüsteemi kokku panna.

Mõtle läbi ruumivajadus

Selleks, et luua just sinu vajadustele vastav panipaik, hinda realistlikult, kui palju sul on hoiustamist vajavaid asju. Riidekapis vaata üle, kui palju on sul kingi, milliseid riideid on tarvis riputada, kui paljusid asju tahaksid hoida riiulis ja mida paneksid sahtlisse.

Majapidamistarvete kappi minevad asjad tuleks samuti üle vaadata ja vajadusel ka mõõta, et leida sobiv koht triikimislauale, põrandamopile ja tolmuimejale ning olla kindel, et kõrged puhastuspudelid ka riiulivahesse mahuvad.

Loo nutikas ruumijaotus