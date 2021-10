KAPIKORISTUS ALAKU: millal riputada riided puule ja millal voltida? 

Meel on kohe palju rahulikum, kui riidekapp on korras. Samas pole päris ükskõik, kuidas oma riideid garderoobi sätid, sest just sellest oleneb, kaua need ilusad püsivad. Anname lihtsa ja toimiva süsteemi, millised esemed peaksid kapis riidepuul rippuma ja mille võid volditult panna sahtlisse või riiulisse.