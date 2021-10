VIDEO | KÖÖGINUGA NÜRI? Sepp õpetab hästi luiskama  

Kus häda kõige suurem, seal abi kõige lähem! Kohe ja kiiresti saab kokkaja luisata ise. Tee nõnda.

Võta piisavalt lai ja stabiilne harkseis.

Terita nuga luisul.

Teravuse viimistlemiseks kasuta nahkrihma.

Tartu Rahvaülikooli sepatöö koolitaja Mart Salumaa kasutab mitukümmend aastat vana vöörihma. Sobib igasugune lai nahkrihm, peamine, et see on pingutatud asendis. „Naha sees on natukene liiva ning ta võtab maha veritera, näpuga tuntava kihi, mis tuleb eemaldada," seletab Mart.

Nagu rihm, nii ka luisk kestab kasutaja eluaja. Kodus olemasolevat luisku, mis on näinud nii vikateid kui nuge, saab siledaks nühkida telliskivil. Lohku kulunud luisk ei sobi noa jaoks.

Sepp Mart paneb tööpinnale suurema kummimati, et hoida puhtust ja takistada libisemist. Parimaks tunnistab ta kahekihilise kummikinnitusega klotsikujulise luisu. Piisavalt lai harkseis tagab tasakaalu ning aitab hoida nuga ühtlase surve all. Alguses tuleb luisata karedama, teralisema poolega ja siis pehmema poolega. Teritamise ajal peab nuga olema ühesuguse nurga all, siis on lootust ihuda. Nuga peab liikuma luisul, selg ees.

Ringikujuliste liigutusega luiskamise kohta – nii nagu oli vanaisadel kombeks – sõnab sepp Mart, et see pole vale, aga temal see ei õnnestu ning seetõttu ei oska ka soovitada. Siis liiguks nuga vahepeal tera ees ja see võib hoopis nüristada.