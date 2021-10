FOTOLUGU | Hüpe tundmatusse – lihtsast remondist kujuneb reis läbi ajaloo kultuurikihtide 

Majal on ka üks eriline omapära – esimesest kolmanda korruseni on ühe akna keskel naabritega jagatav sein. Arhiivist leitud plaanidki kinnitavad, et arhitekt Aleksandr Vladovski oli selle seina sinna planeerinud juba 1936. aastal. „Varem oli selle pooliku akna juures köök, kuid meie ehitasime sinna vannitoa ning nihutasime uue köögiseina pisut teise kohta. Muus osas on planeering üsna sarnane algse plaaniga. Üks erinevus algsest on veel see, et kõige esimese plaani järgi pidi olema korteris kolm paari klaasitud kahepoolseid uksi, kuid mingil põhjusel ehitati maja valmis selliselt, et kõigil kolmel korrusel said need korterid kolmanda uksepaari asemele tavalise ukse. Meil on nüüd see kolmas uksepaar ka just nii, nagu algselt plaanil oli,“ räägib perenaine.