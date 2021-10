Leplik aroonia turgutab ja tervendab 

Aroonia populaarsuse üheks põhjuseks on kindlasti marjade tervistavad omadused: need sisaldavad ohtralt vitamiine, aga ka kaltsiumit, joodi, rauda, mangaani, foolhapet jm. Marjade tarvitamine toetab immuunsüsteemi, olles tõhusaks relvaks viirushaiguste ja külmetuse vastu, alandab vererõhku, stabiliseerib kolesteroolitaset, toetab seedimist, tugevdab veresooni ja südant – kasulikke omadusi on neil hulganisti. Vähe sellest: põõsas ise, mis värvub sügisel pilkupüüdvalt punaseks, kasvab hästi väga erinevate omadustega muldades ja talub hästi heitgaase, sobides tänu sellele kõikjale, ka linnaaedadesse. Parim aeg aroonia sügiseseks istutamiseks on septembrist kuni öökülmadeni.