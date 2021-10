TALI TULEB | Kas sinu plastaknad on talveks valmis? 

Pese aknad. Ka aknaraami võiks mitteabrasiivse vahendiga korrapäraselt üle tõmmata. Sooja veega peaks üle käima ka tihendid. Seejärel kuivata need ja määri silikoonõliga kokku. Sobib ka see õli, millega enne külmaperioodi autouste tihendeid töödeldakse.

Pilgu võid peale visata ka käepidemetele. Kui need töötavad, on kõik korras. Kui need aga logisema kipuvad või raskelt käivad, kontrolli üle, kas kõik kruvid on kinni ja ülejäänud liikuvad detailid õlitatud. Kui need nõudmised on täidetud, aga miski ikka tõrgub, kutsu akent vaatama aknaspetsialist.