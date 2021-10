KAITSE OMA LEMMIKUT | Miks on mõne koera rihma küljes kollane lint? 

Kollane lint koerarihmal on märk teistele inimestele, et koer ei taha kontakti. Sellel võib olla mitmeid põhjuseid: koer ei pruugi olla lapsesõbralik, tal on terviseprobleemid, jooksuaeg või ärevushäired, ta on kartlik või alles treenimisel. Igal juhul tasub kollast linti kandvale koerale lähenedes olla ettevaatlik ja enne paitamist küsida omanikult luba. Kollast linti kandvad koerad ei ole tingimata agressiivsed – neil on lihtsalt vaja natuke lisaruumi.