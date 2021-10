PEA MEELES | Käsitöö ja rahvakalender käivad käsikäes! Uuri siit, millal saabuvad olulised tähtpäevad 

Teadagi olid kadrid enamasti ilusad ja valged, kontrastiks martidele. Ehiti end looride, sukkade, valepatside ja muu ilusaga. Toodi karja-, eriti lambaõnne, kontrolliti pere tüdrukute käsitööoskusi, esitati mõistatusi ja lauldi-tantsiti nagu mardipäevalgi. Kas teadsid, et päris mardi- ja kadripäeval on ukselt uksele jooksnud ketrajasant, kes ketrab, laulab ketrajasandi laulu ja jutustab oma tegevustest? On teada, et ta kontrollis, ega kadripäeval keegi lambaid püga, muidu viib villa ära.

Miskipärast on andresepäev jäänud eesti rahvakalendris tagaplaanile, kuigi sellel on mardipäevaga väga sarnased sandis käimise kombed. Eriline on see päev aga selle poolest, et see on esimene talvistest tähtpäevadest, mil tegeleti ennustamisega. Unes võis näha tulevast kaasat ja selleks oli vaja teha kindlad õhtused mõttetoimingud. Lisaks algab andresepäevaga advendiaeg ning asutakse valmistama advendikalendreid, mis jõuluootuse eriti põnevaks teevad.