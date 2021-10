Käsitöö peatoimetaja tervitus: „Mulle nii meeldib see mõte, et sina, kallis Käsitöö lugeja, armastad loomi.“ 

Viimased lugejauuringud ütlevad ju, et ajakirja Käsitöö lugeja on loomasõber ja tal on tõenäoliselt kodus ka lemmikloom. Mulle nii meeldib see mõte, et sina, kallis lugeja, armastad loomi. Ka meil on toimetuses kõigil kodus mitu lemmiklooma, peamiselt kas kaks kassi või kass ja koer. Ei pea vist lisama, et oleme kõik suured loomasõbad.