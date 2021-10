KUTSU KARVAD LÕNGAKS | Taasavastatud iidne käsitöömaterjal ehk nõuanded koerakarvade kogumiseks, hooldamiseks ja kudumiseks 

Huvi koerakarvadest lõnga vastu on ka praegusel ajal endiselt suur. Omamoodi on see ka mõjutanud inimeste eelistusi eri koeratõugude suhtes – nii mitmedki koerasõpradest käsitöölised näevad oma tulevaste lemmikloomadena kõige meelsamini just rikkaliku karvastikuga koeri.