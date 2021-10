Remont tegi naabrite elu põrguks: 18 auku laes, kaks uputust, kolm elektrilühist ja lagastatud trepikoda 

Tingituna praegusest olukorrast kinnisvaraturul on häid töömehi tihti äärmiselt keeruline leida ning ka projekte proovitakse lõpetada võimalikult kiiresti. Nii võibki juhtuda, et kiirustamisest, hooletusest või kogenematusest tekitatakse reaalset kahju naabritele ning häiritakse terve maja elanikke. „Antud juhul oli ehitajate eesmärgiks korteri põrandakate kruvide ja tüüblitega fikseerida, et põrand enam ei kriuksuks. Ehitajad arvasid, et puurivad betoonpaneelide õõnsustesse, kuid tegelikult jõudsid oma puuriga alumise korteri elutuppa, mille lagi nägi välja nagu oleks keegi sinna kuulipildujast tulistanud,“ ütles kahjukannataja korterit kindlustanud PZU Kindlustuse varakahjude grupi juht Marge Habakukk.