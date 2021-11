Kampsun lemmikule ja lõvimustriga pluus sulle | 12 ideed loomasõpradele käsitööks 

Käsitöö ajakirjades ei ole viimase 15 aasta jooksul ilmunud just üleliia palju õpetusi, kuidas lemmikloomadele kududa või õmmelda. See-eest on loomad ja linnud kolinud mustritesse ja inspireerinud valmistama rõivaid, mänguasju ja kodukaunistusesemeid. Siin on valik kõige vahvamaid ideid loomadest ja loomadega.