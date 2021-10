FOTOLUGU | Käsitöö poolt korraldatud konkursi „Muri, Triibu ja käsitöö“ võitjad on selgunud 

Konkursi žüriiliige Heidi Hanso : „Üliarmas, et lemmikloomad saavad inimese käsitöö kaudu anda edasi oma isikupära. Vahva oli neid töid vaadata koos tütre Umaga, kellel tekkisid kohe head ideed, mida meie enda lemmikutele võiksime teha. Taaskasutusfännina rõõmustasin ka selle üle, et loomaomanikud on leidlikud. Kõik ju teavad, et lemmikloomakraam ei ole üldse odavate killast ja olemasoleva materjali ärakasutamine on ka siin väga tänuväärne.“

„Kaelarihma kannab emane Argentina dogi Reika, kes on 7aastane.Kaelarihm on tehtud mitmekihilisest taimpargitud nahast ja rihma sisse on lisatud pehmendus. Ornamendid on sisse pressitud ning nahk on käsitööna värvitud ja töödeldud. Rihm on kokku õmmeldud käsitsi, lisatud on ka klaaskristallid ja kaunistused,“ kirjeldab viis aastat nahatööga tegelenud koeraomanik.