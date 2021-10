PLANEERI TARGALT! Oktoobrikuus hakka mõtlema talvele 

Foto: Sven Arbet / Ekspress Meedia

Praegu on hea aeg varuda taimede talvitamiseks vajalikke materjale: varjutusriiet, talvekangast, kuiva turvast, kuuseoksi jmt – kui tead, et kõik vajalik on kodus käepärast, saad rahulikult oma aiaaskeldusi kavandada.