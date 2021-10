SAMM-SAMMULT ÕPETUS | Meisterda kassile puidust ronimispuu 

Alustuseks on mõistlik teha kavand või uurida internetist, millised kassipuud enim meeldivad. Sellest lähtuvalt tuleb valida materjal – olgu selleks siis looduslik jäme oks või masintöödeldud puitmaterjal. Kui meelepärane oks olemas, on mõistlik lõigata kassipuu alumine ots sirgeks nii, et see seisab ise soovitud asendis püsti.