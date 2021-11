Õppimine läbi mängu: LEGO DUPLO arendab lapse loovust ja kujutlusvõimet! 

Mänguasjade valik on nii lai, et võtab poodides lausa silme ees kirjuks. Siinkohal tasuks vanemal mänguasjade valikut veidi suunata. Loomulikult võivad kodus olla ka nukud ja mänguautod, kuid lapse arengu mõttes on tähtis see, millega ta mängib – niisiis olgu kodus koht ka LEGO DUPLO klotsidele.

Mängimine on loomulik ja lõbus viis, mille läbi väikelapsed õpivad maailma tundma ja omandavad oskusi, mida nad suureks saades vajavad. On tõestatud, et LEGO kokku panemine arendab lapse kujutlusvõimet, käte motoorikat, avardab tehnilist ja ruumilist mõtlemist, suurendab loovust, enesekindlust, vaimset vastupidavust ja oskust tagasilöökidega toime tulla. Iga laps on juba eos loov – vanema ülesanne on lihtsalt seda oskust edasi arendada ja vältida selle kadumist.

Pole tähtis, kas sinu lapsele meeldivad loomad, printsessid, autod või majad – LEGO DUPLO hulgast leiab väga suure hulga erineva temaatikaga klotse. Sealjuures ei saa mäng kunagi otsa, sest klotse võib aina uuesti kokku panna, niisiis ei pea vanemad pidevalt uusi mänguasju ostma.

LEGO DUPLO sobib juba õige pisikestele, oluline on lihtsalt jälgida, et leiaksid lapse eale vastavad klotsid. LEGO DUPLO komplektid on suurepärane mänguasi põnnidele vanuses poolteist kuni viis aastat, vastates lapse võimetele ja arengule. Paljud LEGO DUPLO komplektid, mis on mõeldud alates 18. elukuust, on kohandatud konkreetsete oskuste arendamiseks – näiteks loomade häälte ja nimetuste õppimine, värvide ära tundmine või numbrite lugemine. Need komplektid on ideaalne viis LEGO DUPLO maailma tundma õppida, sest lisaks spetsiifiliste oskuste õpetamisele aitavad need arendada laste loovust ja kujutlusvõimet.

Tänu LEGO DUPLO komplektidele avaneb vanematel suurepärane võimalus näha oma lapsi mängu kaudu õppimas ja arenemas ning seeläbi neid paremini tundma õppida.

LEGO DUPLO on suurepärane mäng, mida vanemad saavad koos oma lastega mängida. Pärast pingelist tööpäeva soovivad paljud emad-isad lülitada oma aju välja ning kas üksinda või siis oma lastega midagi mõnusat ja käelist teha. Miks mitte panna siis pereüritusena LEGO DUPLOt kokku? Aeg möödub kiiresti ja kui klotsid saavad kokku pandud, tekib teil ühtsuse tunne, sest olete midagi koos ära teinud.