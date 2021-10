APPI, KARU TULEB! Kuidas mõmm oma kodust ja mesitarudest kaugemal hoida? 

Kastre valla jahimees Janno Simm teab, et karu käib silopallide kallal uudishimust, aga ei söö nende sisu, erinevalt näiteks hirvest. Mesi aga maitseb talle väga. Harrastusmesinikuna peab Janno Simm mõne taru jagu mesilasi. Mesikäppa kohates tal jänes püksi ei poe. „Karusse tuleb suhtuda aupaklikult. Käppa suruma soovitan mitte minna, aga karta pole ka vaja,” ütleb ta muheledes. Temal on oma lastud karu nahk toas aukohal ja suuremat karuküttimise tungi enam südames ei kripelda. Handi kombe järgi on karupeiedki peetud ja metsaoti hing väärikalt ära saadetud.