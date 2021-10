TAIMED HÄDAS! Armastad rohelust, aga teadmisi napib? 6 põhjust, millal tasub kutsuda toaaednik 

Võib juhtuda, et leiad poest ahvatleva rohelise silmarõõmu, aga kodus taim ei kasva, ei õitse nagu võiks või siis avastad, et midagi veidrat on näha vartel, lehtedel või mullas. Ta vajub longu, kuivab või lausa mädaneb. Toaaedniku poole saabki pöörduda, kui taimed kontoris või kodus vajavad hoolt, aga aega või teadmisi napib. Omanikud sageli märkavad, et taimed ei tunne ennast hästi, ja kahtlustavad, et on teinud hooldusel vea. Üheks sisehaljastuse asjatundja otsimise põhjuseks võivad olla ka kahjurid, kelle hävitamiseks puuduvad oskused.