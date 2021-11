Elektrihind ajab nutma! Kui pikad on pottseppade järjekorrad? 

Väljaminekud elektrile on ootamatult suurenenud. Kolmeliikmelise pere pesu peseb Reet nüüd enamasti vaid nädalavahetustel. „Kõike ei suuda plaani suruda, kui elektrit on vaja, siis ikka kasutan. Ma ei viitsi pliiti kütta, tulen töölt ja vaja on kiiresti toimetada. Nii teen süüa elektripliidil ja hoian sees õhksoojuspumpa. Pliit läheb aeglaselt soojaks ja õiget kütet ka pole varutud. Ta möönab, et küttekolded on unarusse jäänud ja see on muidugi puhtalt oma viga. „Ahiküte aitaks kõvasti kokku hoida. Kas sa tead mõnda head pottseppa?” uurib murelik Reet.