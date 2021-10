ÖÖKÜLMAD KIMBUTAVAD: roosid talvekorda! 

Üks esimesi töid on muldamine, mida kogenud roosikasvatajad soovitavad teha juba oktoobris. Seda põhjusel, et ootamatud külmakraadid võivad roosiokstel tekitada koorelõhesid ning sealtkaudu võivad pääseda haigustekitajad sisse. Rooside kõige õrnem koht on aga pookekoht ja selle kaitsmiseks oleks tark taimi mullata. Enamasti peaksid roosid olema istutatud nii, et pookekoht oleks vähemalt kämblasügavusel mullapinnast allpool, aga alati ei saa selles kindel olla. Pealegi kerkivad taimed kasvamise käigus ja aeda hooldades riisume ju samuti pookekohalt mulda vähemaks.