TORM RÄSIS PUID: mida teha kahjustuste puhul? 

„Enamasti on langenud tormi küüsi kaugemalasuvad puud. Eelmisel sügisel tõi torm maha laia kuuse, mis õnneks murdus majast eemale,“ räägib Indrek metsaläheduse riskist. Sellest järeldati, et küpsetele puudele võib torm tuule alla teha. Aegsasti kutsuti puude hindamiseks arborist, sest mets on kasvanud hoovi ja tavaline langetamine liiga ohtlik. Neil päevil on Eesti eri paikasid tabanud sügistorm, millega kaasnenud tugevad tuuleiilid võisid ka metsa kahjustada.