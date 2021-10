AASTA PUITEHITIS ON SELGUNUD! Tamme talu kompleks üllatab põneva siseeluga 

Võidutöö üks autoritest, Ülo-Tarmo Stöör arhitektuuribüroost Öö-öö Arhitektid on saavutuse üle väga rõõmus. „Tamme talu on meie jaoks olnud pikem loominguline protsess. Hoone hoone järel on ehitatud puslet, mille tükkideks on saun, abihoone, vanast palkmajast kohandatud varjualune, lehtla ning viimasena lisandunud uus elumaja.“

Üle kümne aasta tegutsenud büroo, kus praegu töötavad Ülo-Tarmo Stöör, Lembit-Kaur Stöör ja Silver Liiberg, on puitehitiste konkursil osalenud neli korda. Iga kord on büroo saanud tunnustuse osaliseks. Seekordne peaauhind leiab koha eelmise kõrval, milleks oli 2013. aastal Laulasmaa rannamaja.

„Võidukõnet ma ette ei valmistanud ja võidurõõm oli siiras,“ tunnistas Ülo-Tarmo Stöör. „Mul oli väga hea meel, et žürii suurte hoonete vahel väikest projekti märkas. Töid võrreldes kaldusin isegi mõtlema, et suurtel on eelis, need on olulised avalikud hooned."

Tema sõnul läheb arhitektide kolmik oma töös alati välja parima tulemuse peale. „Projekti tehes me ei mõtle, et tahaks preemiat saada. Kui keegi märkab ja tunnustab, siis on väga-väga hea meel,“ kinnitas Ülo-Tarmo Stöör.

Võistluse žürii esimehe, arhitekt Kaur Talpsepa sõnul muutub konkursi tase iga aastaga üha kõrgemaks. „Kuna nominentide hulgas oli nii koole, spordihooneid kui ka eramaju, oli laekunud töid üheste mõõdetega keeruline hinnata. Me otsustasime, et kuigi tegu on tingimata silmapaistvate objektidega, ei saa ehitise suurus olla määravaks faktoriks,“ lausus ta. Nii tõigi Tamme talu kompleksile võidu puidu maksimaalne rakendamine ning idee teostuse kõrge tase.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit korraldab aasta puitehitise võistlust juba 19. korda. Konkursi eesmärgiks on tõsta esile uusi puitehitisi, mille puhul on kasutatud puitu parimal võimalikul viisil nii arhitektuurses, tehnilises kui ka ehituslikus mõttes. Aasta puitehitise tiitli kõrval jagati välja ka eripreemiaid ning selgitati rahva lemmik. Konkursi võitja kuulutati pidulikult välja puidukonverentsil „Puit – homse elukeskkonna võti“.