VÄLJAKUTSE ROHENÄPULE: poputa oma suvelill kevadesse!  

Viirpelargoon Foto: Istockphoto

Amplites ja õuepottides kasvanud suvilillede külluslik õitsemine on lõppenud. Pärast nägususe kaotamist rändavad nad enamasti komposti. Kahju on aga ära visata taime, keda on terve suvi hoole ja armastusega poputatud! Seda enam, kui kevadel sai soetatud eriti efektse õievärviga eksemplar.