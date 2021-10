SÜGISEL MULDA? Uuri, mis on talvealune külv!

Sügisel külvad, kevadel lõikad! Oktoobri lõpus ja novembris saab teha talvealust külvi. Külmakindlate köögiviljade seemneid võib külvata peenrasse, kus need jäävad ootele, et siis kevadel aegsasti idanema hakata ja varakult saaki anda. Ilm aga peab olema sedavõrd jahe, et seemned enneaegu idanema ei hakkaks.