NÕIALOOM?! 5 käpaotsteni põnevat fakti mustade kasside kohta 

Mõnes Suurbritannia paigas peetakse musta kassi lausa ideaalseks pulmakingituseks, kes peaks tooma pruudile õnne ja rõõmu.

Must kass toob sulle õnnestumisi ja edu: teatud uskumuste kohaselt nii rohkem rõõmu voodielus kui ka edu äris ja tööl. Ajalooliselt toodi kasse laeva, et nad püüaksid hiiri-rotte. Muidugi pakkusid nad ka meremeestele seltsi. Briti meremehed arvasid ka, et must kass laevas tagab eduka naasmise kodusadamasse.

Piraadidki jälgisid just selle looma samme. Nimelt usuti, et kui must kass tuleb vastu, on see halb õnn, kui aga kõnnib sust eemale, toob õnnestumisi. Eriti hirmutavaks peeti, kui must kass tuli laeva ja hüppas siis sealt maha – see alus oli määratud hukule! Kuival maal tähendas majauksele ilmunud must kass heaolu (tuntud uskumus Šotimaal) ning kui must kass läks üle tee, tõi see hoopis õnne (Inglismaal ja Iirimaal).

Must kass suudab haigustele vastu seista

Uuringutes on leitud, et need geneetilised muutused, mis põhjustavad kassidel musta karvkatte, võivad kaitsta neid haiguste eest. Leiti, et muutused mõjutavad samu geene, mis pakuvad mõnedele inimestele HIV-resistentsust.

Kuna kassidel esineb inimestega samu haigusi – vähk, HIV ja Alzheimeri tõbi –, saab nende abil teha teaduslikke uuringuid. Uurides, kuidas kassid on arenenud haigustele vastupanuvõimeliseks, on võimalik teadlastel õppida, mismoodi samu haigusi ennetada ka inimestel.

Must kass suudab värvust muuta