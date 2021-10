TOTAALNE MUUTUMINE | 6 nippi, kuidas teha seda kohe 

Millised on võimalused, teha kiire aga totaalne muutumine?

1) Uus tapeet

Kõige lihtsam moodus ruumile uue näo andmiseks on muuta seinakatet, olgu siis värvi või materjali. Väsinud tapeedi või luitunud värvikatte võib asendada uue trendika tapeediga. Juba mõnda aega on tapeedimoe tipus loodusest laenatud motiivid ja värvid ning suured mustrid, aga üha enam näeb ka muinasjutulisust ning tapeedi abil ruumilise tunnetuse loomist. Uut tapeeti valides võiks trendikuse kõrval pöörata tähelepanu ka materjali vastupidavusele ja paigaldusmugavusele. Kõige praktilisem tapeeditüüp on pikaealine, hingav ja lihtsalt paigaldatav fliis. Ka pabertapeet hingab, aga seda on keerukam paigaldada ja hooldada. Vinüültapeet on küll vastupidav ja pestav, kuid ei lase üldse õhku läbi, seda võiks magamisruumides vältida.



2) Struktuurne seinavärv

Kui soov on kodu totaalselt muuta, siis üht valget värvitooni pisut teise valge värvitooniga asendada pole mõtet. Samas ei tasu liigselt riskida ka erksate ja tumedate toonidega, eriti väikestes ruumides. Kui on soov luua ruumi visuaalset avarust, võiks valida heledad värvid, näiteks valge, helebeeži, helehalli või helekollase. Kõige lihtsam viis värviga ruumile uut ja põnevat ilmet anda, on mängida selle struktuuriga. Värvimise tehnikaga on võimalik sama värvi seinale kandes luua kümneid täiesti eriilmelisi ja unikaalseid värvilahendusi, ideid saab koguda internetiavarusest. Struktuurvärvi võib seinale kanda nii pintsli, rulli kui pahtlilabidaga, tapeediharja, liimikammi või švammiga, sellesse saab teha mustreid ning erinevaid toone omavahel ühendada.



3) Põnevad seinapaneelid ja ruumijagajad

Puit võib olla põnevaks kontrastiks või sulanduvaks täienduseks ruumi olemasolevale värvilahendusele. Puitpaneelid ja nendega ruumi mõtteline jagamine on juba paar aastat olnud ülipopulaarne. Puitpaneelseina võib planeerida teleri taha, aga sellega saab ka eraldada ühes ruumis elutoa ja söögitoa, esiku ja elutoa või lastetoas mängu ja magamise tsoone. Paneele saab küll erinevatelt tootjatelt tellida, aga märksa soodsam on need ise meisterdada kui kleepida vineerile hööveldatud latid. Paneelide vahele võiks jätta 3-4 sentimeetrit, et anda seinale sügavust ja pääseda tolmu pühkima. Lattseina võib vastavalt maitsele kas lakkida, õlitada, vahatada või värvida.



4) Puitlaudis

Kui meie ühiskonnas seostub puitlaudis paljude inimeste jaoks jätkuvalt kaheksakümnendate aastate suvilaga, siis põhjamaades on see juba ammu üks levinumaid eluruumi sisekujunduslahendusi. Enamasti kasutatakse laudist seinas küll horisontaalsena, aga kui on soovi madalat tuba visuaalselt kõrgemaks kasvatada, võib panna laudise seina ka vertikaalselt. Erinevalt kaheksakümnendatest ei kasutata praegu puitlaudisel lakki, pigem heledat peitsi, õlivaha või mõnd pastelset värvitooni.



5) Kork, parkett või vineer seinakattematerjalina

Aktsentseina loomisel võib lasta fantaasia lendama ja kasutada seal mõnd materjali, mida tavaliselt pannakse hoopis põrandale või lakke. Naturaalne parkett, kork või vineerpaneelid loovad seinast unikaalse pilgupüüdja ja annavad ruumile tervikuna täiesti uue ilme. Ka bambus on taas ilma tegemas, seda kasutatakse interjöörides nii naturaalse materjalina kui tapeedina.



6) Külm kivi

Looduslike motiivide ja soojade puitmaterjalide kõrval on jätkuvalt moes ka betoon ja erinevad kivikatted seintel. Kodukeskkonnas peab siiski külmade materjalidega ettevaatlikult ringi käima, et kodusoojus kaotsi ei läheks. Kivi saab tasakaalustada erinevate soojade materjalidega sisekujunduses, näiteks täispuidust mööbli või spoonist valgustitega.