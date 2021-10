OHTLIK TONTLIK VÕÕRAS?! Kas Ameerikalik õudustepüha tapab meie kombeid? Vastuseid annab folklorist Risto Järv 

Halloween'i ei peeta eesti pühaks, kuna siinmail on omad hingeaja kombed. Ent õudustepäev on sisse murdnud ja ära ei lähe! Kuidas meelitada eestlasi ja selgitada, et ameerikapärane püha annab võimaluse veidi teravaid elamusi luua, et hall ei oleks nii hall? Õhtulehele jagas oma mõtteid Risto Järv, Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja.