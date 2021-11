OHTLIK! Ära hoia koera ketis: temast võib saada kuri murdja! 

Õues peab koeral alati olema ligipääs värskele veele, külmal ajal tuleb jälgida, et see ei jäätuks. Foto: Pixabay

Aastaid on see olnud päris tavaline, et koer, eriti suur koer, elab õues ketis. Üha enam on aga hakatud mõistma, et see pole päris õige.