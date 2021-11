Mida kõige nutikamad kaalud teevad ja mis on analüüskaal? 

Odavama kaaluga on asi lihtne – sellega saab ennast vaid kaaluda. Kaalude maksimaalne kaalumisvõime on üldjuhul 130–180 kg. Saunakaal Camry 7010 eristub mõõtetäpsusega 50 g, sellega saab kaaluda beebisid. Tavalise kaalu täpsus on 100 g.