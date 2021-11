12 ideed: õige sisustus paneb su magamistoas särama! 

• Kodusisustajatel on võimalusterohke aeg, sest stiilide segamine ja lahenduste kombineerimine on moes. Samas ei tähenda see suvalist eklektikat, mis magamistoas kiiresti väsitavaks muutuks. Valida võib erinevaid värve, aga need peavad omavahel kokku sobima. Vormid ja faktuurid võiksid korduda, nende vahel peaks tekkima tajutav seos. Seejuures pole probleem, kui mööbliesemed on eri stiilidest või ajastutest, aga nad peavad moodustama sujuva terviku.