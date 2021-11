PALJASTUSED KULDAVÄÄRT MUGULAST: milline on kartuli hingeelu? 

Kartul on kasulik köögivili ja sisaldab lisaks kiudainetele olulisel määral C- ja B-vitamiini, samuti rauda, tsinki, magnee­siumi ja kaaliumi. Eriti tervislik on koorega keedetud mugul. Keedetud kartul, vastupidi levinud arvamusele, annab kaloreid üsna vähe – 100 g kohta vaid 70–80 kcal, samas kui pasta puhul on see number kolmekohaline. Ometi on kartuli osakaal meie toidulaual vähenemas. Eesti kartulikasvatuse grand old lady Viive Rosenberg tõdeb, et kartuli vähese eelistamise põhjus võib peituda ka sortide valikus ja nende käitlemise viisides. Suurtootmises eelistatakse sageli vesisemaid, kuid hästi­töödeldavaid sorte, mis aga eriliste maitseomadustega uhkustada ei saa. Samuti kuuluvad paljud põllumaad Kesk-Euroopa suurtootjatele, kes pakuvad kasvatamiseks oma sordivalikut. „Eesti oma sordid on küll väga maitsvad, kuid paljudel on sügavad silmad, tarbijad aga eelistavad siledama koorega sorte, mida on lihtsam ja kiirem koorida,“ selgitab Rosenberg.