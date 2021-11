Lahemaa täht kutsub: kuna viimati jalutasid mõisapargis? 

Palmse mõis on olnud üks neist õnnelikest, mida hakati jõukate kolhooside kuldajastul korrastama, oma osa sealkandi mõisate elustamiseks andis ka Lahemaa rahvuspargiks kuulutamine 1971. aastal. Aastail 1972– 85 tehti korda hooned, sisustati need ajastukohaselt parimate Eesti sisearhitektide käe all – nõukogude aja lõpus leidus veel palju mõisatest pärit mööblit. Uue hingamise said ka tolleks ajaks ülekasvanud mõisapargid, mis olid minetanud oma algse kujundusidee.