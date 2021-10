Hakkad aeda rajama? Pea meeles neid nippe! 

Läbimõeldud aiaplaani võib tellida asjatundjalt, aga talvega jõuaks osaleda ka mõnel koolitusel, kus on võimalik juhendaja käe all ise aiaplaan luua. Esmalt tuleks aga läbi mõelda, millist aeda üldse soovitakse – trendidest olulisemad on pere ootused ja vajadused.