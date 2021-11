PÕÕSAD TALVEKORDA! Vaata üle, kas sinu marjapõõsad vajavad enne külmade tulekut lõikamist 

Punaste sõstarde ja karusmarjade oksad on pikema kandeeaga, mustal sõstral lühema elueaga. Musta sõstra võrse on kõige produktiivsem kuni neli aastat, punase sõstra ja karusmarja oksad aga kannavad hästi veel kuuendalgi aastal. Sealt edasi hakkab saagikus langema. Kui sõstrad teie aias kippusid jääma tillukeseks ja marjakobarad hõredaks, on see märk vajadusest põõsaid lõigata.