Loomaarst taskus | Kas lehmal on tõesti vaja kogu aeg aasa peal kepsutada või on tal laudas parem? 

Foto: Kollaaž

Täna räägime suurtest loomadest ja täpsemalt lehmadest. Suurlooma arst on nagu perearst, kes ravib nii väikseid vasikaid kui ka suuri lehmi. See on kindlasti üks maailma toredamaid ameteid. Lehm ei räägi, mis tal viga on, aga me peame oskama lugeda tema kehakeelt. Täna on loomaarst ka osaliselt inimese tervise eest vastutav, kuna me seisame hea loomade tervise ja selle eest, et piim, liha ja munad jõuaksid meie igapäevasele lauale.

Seda tööd teevad kõik loomaarstid pühendumusega ja hoolivusega. Tänases episoodis on selle teemal rääkimas Pilleriin Puskar.