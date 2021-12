Tee lihtne looduslik seade paari oksaga. See muudab meeleolu!

Loodusest korjatud elementidega seadel on hingedeaja värve. Rohkelt küünlaid ja ehk ka mõnd jõuluehet lisades saab 28. novembril astuda sellega advendisärasse.

• Jalutuskäigult kaasa toodud loodusmaterjal ei jäta keskkonda jalajälge ja püsib kaua. Moes on see osalt ka praeguse dekoratiivse vaasitrendi tõttu, mis soosibki vaid paari lihtsa oksa eksponeerimist. Sammalt on hea panna klaaspurki või klaaskupli alla, käbisid lisada vaagnale.