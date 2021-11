KARDAD KAOTADA? Kontrolli lemmiku registriandmeid! 

Õnnetuste ja segaduste vältimiseks võiksid kõik lemmikloomaomanikud leida aega, et kontrollida, kas nende kiibitud lemmik(ud) ikka on registrisse kantud. Selleks tuleb minna aadressile lemmikloomaregister.ee või llr.ee ja tippida sisse oma lemmiku kiibi number (see peaks olema kirjas vaktsineerimis- või lemmiklooma passis). Eesti Väikeloomaarstide Seltsi hallatava registri puhul tuleb vastus kohe välja, llr.ee registrisse peab sisenema ID-kaardiga e-teeninduse kaudu.