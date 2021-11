MAGA MÕNUGA! Kuidas muuta magamistuba stiilsemaks ja hubasemaks, et uni paraneks 

Olenevalt inimesest, võib unekvaliteeti mõjutada nii toa temperatuur, müra tase kui ka õhu kvaliteet. Üks asi on kindel – mida sobivam on magamisase, seda parem on uni. „Tarbeesemed väsivad lõpuks, nii kaotab aja jooksul vormi ka madrats ja padi. Madratsi ja padja tarbeiga on keskmiselt viis aastat, misjärel on hea need mõnusa une nimel välja vahetada,“ soovitas Kaup24 sisekujundaja Anna Ilmere pressiteates.