FOTOLUGU | Räämas kasarmuhoonest sai ruuge tellis-loft 

Oma roll selle kodu loomises on ka noore perenaise Käti Kase isal Neemel, kes oli projektijuhina selle Tondi arendusega seotud ning ka noori ehitamisel aitas. „Algselt oli see 50-ruutmeetrine korter planeeritud ainult ühele tasapinnale ning jagatud kaheks. Meie soovisime magamistuba poolkorrusele ja sinnapääsuks treppi. Vannituba tuli magamistoa alla,” kirjeldab Karl. Kõik see õnnestus ka teoks teha.