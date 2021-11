Kodukirja lugeja kiidab: Järjekordne särav ja glamuurikas ajakirjanumber! 

Tänan sisustusmessi uudiste eest, olen alati ka ise seal käinud – tavaliselt on see kevade poole, aga nüüd toimus nii vaikselt, et ei kuulnudki. Aga tundub, et vaatamist oleks olnud. Silma jäid kodumaised Narma vaibad ja Kooduu ­kõlar-valgustid.

Kõik kolm kodu vajasid koos tekstiga uurimist, mitte lihtsalt vaatamist. Arhitektide maamaja on muidugi eriti huvitav – milline luukidega ruumi juurde saamise mõte! Muul ajal nagu ei pasta hoone loodusest õieti väljagi! Leidsin selle maja ka tänavuste arhitektuuriauhinna kandidaatide uudistest – tore oli ajakirjas juba ka sisse näha.

Perekond Nurga kodu andis fotodelt kohe mitu korda üle vaadata – toon toonis ja väga kõnekate detailidega. Meeldis nõmmelik magamistuba. Ja lastetubade kirjeldused olid vahvad – jalgpallisärkidest lapitekk või tossude riiul, mis ühtlasi on ka dekoratsioon. Noortel võib lahe olla ja kindlasti sõpradele väga meeldib.

Birgit

Mäletan väga hästi Võsul suvitades nähtud Merepiiga tüüpi suvilaid. See ajakirjas olev on ilmselt suurem, et seest nii ruumikas paistab. Eriti vahva lahendus on ülestõstetav seinaosa, mis täidab istumiskoha katuse ülesannet. Sügisvärvides kodu oli ka huvitav ja hubane.

Anu Roos