NAINE HAARAS OMA UNISTUSE KÄTTE: lillekasvataja Signe lugu 

Valik polnud sugugi kerge, sest töö kokana oli Signele väga hingelähedane. „Töötasin köögis üksinda, see oli minu kuningriik. Sain kõike ise otsustada, alates tarneallikatest kuni menüü koostamiseni,“ räägib ta. „Minu ülesanne oli teha hommiku- ja lõunasöök ning panna õhtusele vahetusele toit valmis. Sööjaid oli umbes saja ringis ning need olid superlahedad inimesed. Ka töötingimused olid head. Sellest loobuda polnud üldse lihtne, aga unistuse vastu ei saa,“ tunnistab naine, kelle käe all said söönuks Väimelas aktsiaseltsi Rauameister töötajad.