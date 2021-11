HEA NIPP: anna enda õlgadelt ära kolme tunni jagu koristustöid nädalas! 

Kõige parem on kodu koristada koos

Olenemata kokkulepetest ja palvetest juhtub enamasti ikka nii, et naine teeb suurema osa kodutöödest. Kui pere või kodu on suur, võib majapidamistöödele neid üksi tehes kuluda kogu naise vaba aeg. Välja kujunenud mustrit võib olla aga keeruline muuta, sest pere on mugava elukorraldusega harjunud, mõtlemata midagi halba. Selle nipiga saad olukorda muuta!