Korstnapühkija jagab töösaladusi: 12 põhjalikku sammu õige tulemuse saavutamiseks 

„Minu kogemus on, et kui ma lähen objektile ja inimene on viis aastat ise korstnat puhtaks teinud, on korstnapühkijal ikka päris palju tööd,“ ütleb Kalamajas tegutsev Valgevase 14 korstnapühkija Ian Schimanski. „Enamasti valitakse valed tööriistad: kas hästi lahja hari, millega ei puhasta midagi, või just vastupidi, tugevate harjastega hari, suur raskus küljes ja see seotakse siis mõne vana pesunööri otsa,“ sõnab Ian muigega ja märgib, et on pidanud lõõridest väga palju pomme ja harju välja tooma. „Vahel tõmmatakse tahmaluugist ära küll tahma, aga lõõre läbi ei harjata ning viie aasta pärast ei pruugigi hari lõõrist läbi minna,“ selgitab mees, millised on põhilised vead ise korstnaga jännates.