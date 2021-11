LUGEJA KÜSIB: millise teibiga soojustada talveks vana maja aknaid? 

Need, kes harjunud enne igat talvehooaega soojuse hoidmiseks teipima oma vana maja aknaid, teavad, et õige vahendi valimine on paras peavalu. Millist teipi soovitab asjatundja, et kodu hoiaks paremini sooja ja mis pärast akendelt ka lihtsasti maha tuleb, et see ei võtaks aknaraamidelt värvi maha ega teeks muul moel kahju? Vastab Tarmo A. Elvisto, Säästve Renoveerimise Infokeskuse juhataja.