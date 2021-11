ARVA ÄRA! Kust kandist leiti pealinna tähtsaim jõulupuu? 

„Kolmel viimasel aastal on Raekoja platsi jõulukuusk leitud siitsamast Tallinnast. Seekord valisime välja kaugemal kasvava väga ilusa kahara kuusepuu. Kust kandist seekord sobiva jõulupuu leidsime, see jäägu linnarahvale ära arvata,“ ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. „Sel aastal on ära arvamine keerulisem, sest puu ei pärine Tallinnast ning asukohti mida pakkuda on seega märksa rohkem. Küll aga kõlab paiga nimi teemaga kenasti kokku. Pakkumisi saab teha nädala jooksul Kesklinna Facebook’i lehel.“