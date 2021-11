Lastekirjanik Tarmo Tuule: küttepuude talgud on nagu sünnipäev! 

Tarmo Tuule, Nuti ristsõnameister, lauamängude looja, lastekirjanik Foto: Ahju Endel

Räägitakse, et igal ahjul on eripära − olen sellega päri. Olen aastate jooksul õppinud oma küttekehi tundma, nagu õpitakse tundma inimesi, loomi või tööriistu. See on koostöö. Mõni ahi soovib, et ta kõhus oleks rohkem puid, teine eelistab peenemaid halge. Kui sa õpid ahju hinge tundma ja teed nii, nagu tema jaoks on õige, saad sa ka ise head tagasi – kasvõi sooja näol. Elusolenditega on samamoodi.