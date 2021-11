TEGEMIST JAGUB! 7 asja, mida aias enne püsivate külmade tulekut teha 

KAITSE VILJAPUID. Maapiirkondades ja aedlinnades on talvisel ajal sagedasteks külalisteks kitsed ja jänesed, kes mõnikord võivad teha palju pahandust. On olnud juhuseid, kus vastrajatud viljapuuaiale teeb „radikaalse lõikuse“ ehk eemaldab kõik oksad metskits, tüvel närib jänes puukoore ning lume all juurekaela läheduses närivad sellele ringi peale hiired. Selle kahju vältimiseks tuleb appi võtta kaitsevahendid.