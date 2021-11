TEE HEAD: Vanad koerad tahavad koju 

. „Vanemad koerad ootavad varjupaigas oma inimest tihtipeale ebaõiglaselt kaua. Näiteks on seitsmeaastane koer Bruno (fotol) juba kolmandat aastat järjest,“ sõnab Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa ja selgitab, et sageli tunnevad inimesed hirmu vanemate koerte tervisehädade ees, mis võivad kaasa tuua suuri rahalisi kulusid. „Sel põhjusel lubab MTÜ jagada uue omanikuga vastutust, kui tema võetaval lemmikloomal on diagnoositud krooniline haigus, mis allub ravile. Kui omanikul pole võimalik varjupaigast võetud lemmiklooma enam pidada, võtab varjupaik ta uuesti enda hoole alla,“ selgitab Mõisamaa.