VÄLDI PISIKUTE VOHAMIST: vaheta sageli rätikuid 

Kui köögis on kasutusel üks rätik nii käte, pindade, nõude kui ka puuviljade kuivatamiseks, läheb see mõistagi väga kiiresti mustaks. Seetõttu on soovituslik vahetada köögirätikut iga päev või paari päeva tagant. Ristsaastumise vältimiseks oleks hea võtta kasutusele hoopis eraldi rätikud, nii et kuivatad käsi vaid selleks ette nähtud rätikusse jne. Kui sul on kodus eraldi WC, kus on käte pesemiseks ka kraanikauss, vaheta ka seda rätikut päeva-paari tagant.